追觅 H30 Ultra Mix 洗地机发布：4499 元，首创 100℃沸水自洁功能

IT之家 5 月 15 日消息，追觅科技今日发布智能洗地机新品 H30 Ultra Mix，售 4499 元，号称拥有多项“行业首创”功能，首次引入 100℃沸水自清洁功能，可实现 100% 去污率、99.9999% 除菌率。电商平台显示，该产品目前处于预约阶段，预计 6 月 7 日开售。

IT之家汇总这款洗地机大致信息如下：

这款洗地机号称能够有效去除大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌等细菌，首创主动式 0 缠毛技术，可以有效防止毛发缠绕；拥有 20000Pa 吸力，可同步清洁干湿垃圾。

其首创 5 分钟轻音恒温烘干功能，可全程保持恒定高温，且能够通过 75℃热流除菌；首次实现 180° 恒动水汽分离平躺设计，号称能够轻松探底，配备了 360° 万向轮。此外，其具备智能双向助力，且支持智能配速。

该洗地机拥有 5000mAh 容量电池，续航为 48 分钟；配备了 900mL 清水箱、650mL 污水箱，官方称可一次性完成 400㎡大户型的清洁工作。其支持一机多用，涵盖功能包括洗地机、吸尘器、除螨仪等。

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