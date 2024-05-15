法拉第未来股价一夜暴涨近 370%，此前美宣布将对中国电动汽车加征关税

IT之家 5 月 15 日消息，当地时间 5 月 14 日美股收盘，法拉第未来（FF）股价暴涨 367.21%，报收于 0.285 美元 / 股，涨幅居全美股第二，市值回升至 1216 万美元。盘中涨幅一度达到近 490%，创下了 FF 自上市以来最高涨幅。

据澎湃新闻报道，FF 方面表示，这标志着创始人贾跃亭正在进行的“FF 上市资格保卫战”已夺取开门红，特别是股价暴涨近 370% 的涨幅，给了资本市场以及公司内部巨大的信心。

IT之家此前报道，4 月 30 日法拉第未来宣布收到了纳斯达克交易所的信函，因不符合纳斯达克上市规则，将被纳斯达克除名。为保住 FF 的上市资格，贾跃亭随后进行了一系列操作。5 月 7 日，贾跃亭发布视频称，他将考虑和 FF 全球 CEO Matthias 共同出任公司联席 CEO，并将开启个人 IP 商业化挣钱造车。他将和公司管理团队一起，采取所有可行举措，力争让公司保持合规上市地位，打响保卫 FF 上市公司资格战。

但尴尬的是，同日 FF 就在其美国官方网站发布声明称，相关视频由贾跃亭以个人身份发布，视频中的声明未经公司批准，目前公司董事会不考虑任命其为联席 CEO。

另据央视新闻此前报道，美国政府 14 日宣布，将对中国电动汽车等产品加征关税。按照白宫官网，针对中国电动汽车的关税将从目前的 25% 提升至 100%。据南都・湾财社报道，香颂资本董事沈萌分析指出，FF 是唯一在美国本地发展的中国背景电动车概念股，也可能是唯一不会受禁令影响的电动车中概股，因此或产生巨大的并购价值想象空间，吸引游资炒作。

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