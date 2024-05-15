一汽大众多款车型降价，消息称内部发起“突围行动”：背水一战、向死而生

IT之家 5 月 15 日消息，据每日经济新闻今日报道，一汽大众近期被曝下发了名为“突围行动”的内部通知，内容为“一汽-大众正处于最后的，也是唯一的转型窗口期，除了背水一战我们无路可走，唯有万众一心向死而生。”

IT之家查询发现，该消息起初来源于博主“孙少军 09”5 月 11 日的微博，其称这是一汽大众给全员推送的内容。

每经就此事向一汽大众方面求证，未获回复；一位接近一汽大众的知情人士则称该“突围行动”内容真实，由官方面向全体系的员工发送（包含大众品牌、一汽奥迪和捷达品牌）。

这名知情人士表示，此次一汽大众面向全体系员工发送“突围行动”，颇有居安思危的意味。今年前 4 个月，一汽大众虽居合资车企第一的位置，但与国内销冠的比亚迪（零售量 84.01 万辆）相比，两者的差距约在 32.58 万辆。

报道称，一汽大众官方、多家门店的多款车型陆续迎来降价。其中，揽巡及揽境两款车型的车型补贴力度最大，至高补贴 2.6 万元；纯电动车系 ID.家族也有 2 万元的补贴力度。

门店方面，北京某一汽大众 4S 店销售人员表示，宝来现在现金优惠 4.5 万元，如果走分期付款，最高现金优惠 5 万元；合肥某一汽大众 4S 店销售人员也表示，揽巡目前最高现金优惠可以达到 7 万元，探歌和探岳两款 SUV 车型的现金优惠也在 5 万元左右。

▲ 宝来

乘联会数据显示，今年 4 月，主流合资品牌零售销量约为 45 万辆，同比下降 26%。其中，德系品牌零售份额为 19%，同比下降 2.2 个百分点；日系品牌零售份额为 15.2%，同比下降 3.6 个百分点；美系品牌市场零售份额为 5.9%，同比下降 2.6 个百分点。

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