香橙派 OrangePi AIPro / Kunpeng Pro 开发板主频提升至 1.6GHz，加量不加价

IT之家 5 月 15 日消息，香橙派今日官宣为 OrangePi AIPro、OrangePi Kunpeng Pro 开发板 Ascend310B-firmware 固件包。开发板更新后，最高主频将由原来的 1.0GHz 提升到 1.6GHz。

在上周举办的“2024 年鲲鹏昇腾开发者大会”上，香橙派与华为联合发布了 OrangePi AIPro、OrangePi Kunpeng Pro 两款产品。

IT之家注：OrangePi Kunpeng Pro 是一块面向开发者的鲲鹏开发板，具有鲲鹏主板的完整能力，内置 openEuler 开源操作系统、openGauss 开源数据库和鲲鹏开发套件 DevKit。

据介绍，主频提升将带来以下变化：

CPU 性能提升

官方使用 Unixbench 进行跑分测试，结果数据如下：

在主频 1.0GHz 的情况下，OrangePi AIPro 的单核分数平均为 590.6，四核分数平均为 1932.9；

CPU 的频率提升至 1.6GHz 的情况下，OrangePi AIPro 的单核分数平均为 911.9，四核分数平均为 2909.5。

主频提升之后，OrangePi AIPro 开发板的 CPU 性能得到提升，单核测试得分提高了 54.4%，四核测试得分提高了 50.5%。

系统体验优化

OrangePi AIPro / Kunpeng Pro 开发板主频提升之后，用户将获得更多的性能，在游戏、浏览器上网、编程等使用场景，可以更加流畅地运行。

此外，Gnome 桌面体验得到优化，流畅度提升。

更新方式

用户在开发板上更新 Ascend310B-firmware 固件包，重启后即可生效。

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