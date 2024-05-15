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香橙派 OrangePi AIPro / Kunpeng Pro 开发板主频提升至 1.6GHz，加量不加价

2024/5/15 18:13:30 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 15 日消息，香橙派今日官宣为 OrangePi AIProOrangePi Kunpeng Pro 开发板 Ascend310B-firmware 固件包。开发板更新后，最高主频将由原来的 1.0GHz 提升到 1.6GHz

在上周举办的“2024 年鲲鹏昇腾开发者大会”上，香橙派与华为联合发布了 OrangePi AIPro、OrangePi Kunpeng Pro 两款产品。

IT之家注：OrangePi Kunpeng Pro 是一块面向开发者的鲲鹏开发板，具有鲲鹏主板的完整能力，内置 openEuler 开源操作系统、openGauss 开源数据库和鲲鹏开发套件 DevKit。

据介绍，主频提升将带来以下变化：

CPU 性能提升

官方使用 Unixbench 进行跑分测试，结果数据如下：

  • 在主频 1.0GHz 的情况下，OrangePi AIPro 的单核分数平均为 590.6，四核分数平均为 1932.9；

  • CPU 的频率提升至 1.6GHz 的情况下，OrangePi AIPro 的单核分数平均为 911.9，四核分数平均为 2909.5。

主频提升之后，OrangePi AIPro 开发板的 CPU 性能得到提升，单核测试得分提高了 54.4%，四核测试得分提高了 50.5%。

系统体验优化

OrangePi AIPro / Kunpeng Pro 开发板主频提升之后，用户将获得更多的性能，在游戏、浏览器上网、编程等使用场景，可以更加流畅地运行。

此外，Gnome 桌面体验得到优化，流畅度提升。

更新方式

用户在开发板上更新 Ascend310B-firmware 固件包，重启后即可生效。

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