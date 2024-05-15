量子点自发光，三星显示展示 18.2 英寸 QD-LED 显示面板

IT之家 5 月 15 日消息，三星显示在 SID（国际信息显示学会） 显示周 2024 上展示了采用下一代自发光显示技术 QD-LED （量子点 LED）的显示面板。

OLED 是目前唯一一种实现商业化的自发光显示技术，但由于采用有机发光材料，OLED 存在烧屏老化等天然缺陷，亮度方面也受到限制；

而现已量产的量子点显示技术均基于光致发光原理，需要光源进行激发才能提升颜色表现。

QD-LED 结合了自发光技术的高效率和量子点的高色准广色域，通过电流驱动直接发光，同时由于采用的是无机量子点，发光材料稳定性也高于 OLED。

三星显示展出的这块原型面板尺寸为 18.2 英寸，适合大型笔记本应用，其分辨率为 3200x1800，像素密度达到 202PPI。

该 QD-LED 显示面板采用喷墨打印，可同时实现大面积的像素图案化，大幅提升生产效率。

三星显示的这块 QD-LED 面板基于环保无镉工艺，并未使用传统的镉化合物量子点材料，相关论文获得了 SID 评选的“年度优秀论文奖”。

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