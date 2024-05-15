我国“超级显微镜”升级：上海光源线站工程通过国家验收，实现数量最多、覆盖最广

IT之家 5 月 15 日消息，“十二五”国家重大科技基础设施建设项目 —— 上海光源线站工程今日（5 月 15 日）通过国家验收。

据介绍，上海光源是中国大陆第一台第三代同步辐射光源，可类比为一台“超级显微镜”，科研人员借助它产生的高品质同步辐射光，可以更好地观察微观世界，研究物质微观结构生成及演化机制。

未来上海光源线站工程将为满足国家战略需求、解决前沿科学问题、攻克核心关键技术等提供技术支撑。

IT之家查询上海同步辐射光源官网获悉，上海光源（Shanghai Synchrotron Radiation Facility，简称 SSRF）是中国大陆第一台中能第三代同步辐射光源，坐落在浦东张江高科技园区，由国家、中国科学院和上海市人民政府共同投资建设，于 2004 年 12 月 25 日开工建设，2009 年 4 月 29 日竣工，5 月 6 日正式对用户开放。

上海光源线站工程是国家发展和改革委员会立项的“十二五”国家重大科技基础设施建设项目，以解决国家战略需求和科学前沿中的重大科学问题为主要目标。

此次上海光源线站工程在上海光源已有的基础上进一步发展，工程主要建设内容包括新建 16 条性能先进的光束线站和实验站、拓展光源性能、建立用户辅助实验室和用户数据中心等。工程于 2016 年 11 月开工建设，2023 年 7 月全部建成。

在上海光源线站工程的建设过程中，项目团队攻克了一系列核心关键技术，研制了一批具有国际一流水平的关键设备，建成了一批关键性能指标位居国际前列或独有的光束线站，上海光源的实验研究能力实现提升。

上海光源共有 34 条束线 46 个实验站，工程投入运行后，覆盖生命科学、材料科学、化工催化等多学科领域，成为国际上第三代中能同步辐射光源装置中线站数量最多、能区覆盖范围最广、实验方法丰富的重大科技基础设施。

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