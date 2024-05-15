6999 元 → 5969 元：LG gram 14 英寸轻薄本 2024 款京东探新低

2024 款 LG gram 14 轻薄本今年 5 月 12 日开售，14 英寸机型配备英特尔酷睿 Ultra 5-evo 处理器，搭载 16GB RAM 及 512GB 存储空间，首发价 6999 元。

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这款机型采用了 14 核心 18 线程英特尔酷睿 Ultra5 处理器-evo 版，拥有 18M 高速缓存，最大睿频 4.5GHz，搭载 3 大 AI 引擎，号称可秒生成 AIGC 图片。

这款笔记本仅配备 1920×1200 分辨率 IPS 屏幕（覆盖 99% DCI-P3 色域），搭载了 72Wh 电池，重 1120 克，厚 15.7mm，支持杜比全景声，通过 MIL-STD-810H 认证。

这款笔记配备 1 个 HDMI 接口、1 个雷电 4 接口、1 个 USB-C 接口（IT之家注：未说明版本）、1 个 3.5mm 音频接口、2 个 USB-A 3.2 接口。

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