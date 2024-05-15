四部门：目标今年底农村宽带接入用户数超 2 亿，农村地区互联网普及率提升 2 个百分点

IT之家 5 月 15 日消息，据“网信中国”公众号今晚推文，近日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《2024 年数字乡村发展工作要点》。

《工作要点》明确了工作目标：到 2024 年底，数字乡村建设取得实质性进展。数字技术保障国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果更加有力。农村宽带接入用户数超过 2 亿，农村地区互联网普及率提升 2 个百分点，农产品电商网络零售额突破 6300 亿元，农业生产信息化率进一步提升，培育一批既懂农业农村、又懂数字技术的实用型人才，打造一批示范性强、带动性广的数字化应用场景，抓好办成一批线上线下联动、群众可感可及的实事。

IT之家汇总重点任务如下：

筑牢数字乡村发展底座。 包括提升农村网络基础设施供给能力，加大农村基础设施改造升级力度，加快推进涉农数据资源集成共享。

以数字化守牢“两条底线”。 包括强化确保粮食安全数字化支撑，强化防止返贫监测和帮扶举措。

大力推进智慧农业发展。 包括加强农业科技创新与应用推广，提升农业全产业链数字化水平，以数字技术深化农业社会化服务。

激发县域数字经济新活力。 包括加快推进农村电商高质量发展，多措并举推动农文旅融合发展，释放涉农数据要素乘数效应，运用数字技术促进农民增收。

推动乡村数字文化振兴。 包括加快乡村文化文物资源数字化，丰富乡村公共文化服务数字供给。

健全乡村数字治理体系。 包括稳步推进农村“三务”信息化建设，提升农村社会治理数字化效能，增强农村智慧应急管理能力。

深化乡村数字普惠服务。 包括着力提升乡村教育数字化水平，持续推进乡村数字健康发展，增强农村数字普惠金融服务实效，加强农村特殊人群信息服务保障。

加快建设智慧美丽乡村。 包括加强农村人居环境整治数字化应用，提升农村生态环境保护监管效能。

统筹推进数字乡村建设。包括加强跨部门跨层级协调联动，健全多元化投入保障机制，培养壮大乡村数字人才队伍，推进重点领域标准化建设，讲好新时代数字乡村故事。

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