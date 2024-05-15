吉利银河 L6 新增“运动版”车型亮相，橙色车身 + 红色卡钳 + 运动尾翼

IT之家 5 月 15 日消息，在工信部第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示名单中，吉利银河紧凑型轿车 L6 的“运动版”车型首度现身。

从工信部公布的选装图片可知，新车此次将会增加橙色或淡黄色车漆，前 / 后保险杠两侧增加黑色导流板，车身侧面增加侧裙，车尾设计有固定式尾翼。同时，该车提供黑色轮辋以及红色 / 黄色刹车卡钳。

吉利银河 L6 定位紧凑型插电混动轿车，原版定价 11.58 万元-14.98 万元，后续又推出了 10.38 万元起的龙腾版。另外，据IT之家此前报道，吉利银河上月底曾官宣混动系列车型限时最高立减 25000 元，吉利银河 L6 限时 9.98 万元起，银河 L7 限时 11.37 万元起，活动时间 2024 年 4 月 26 日-5 月 31 日。

银河 L6 搭载新一代雷神电混 8848 动力系统，匹配 1.5T 混动专用发动机 + 3 挡变频电驱 DHT Pro，可实现 6.3 秒百公里加速，车速最快达到 247km/h，最高 125km 纯电续航 / 1370km 综合续航、百公里亏电油耗 4.55L。该车提供纯电、增程、智能、性能 4 种不同驾驶模式、覆盖“全路况”的 20 种智能工作模式。

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