“面的”也有冰箱彩电大沙发，海马 EX00 定制网约车今年 Q4 量产投运

IT之家 5 月 15 日消息，海马汽车 14 日在业绩说明会上透露，公司 B 端赛道专用产品 —— 海马 EX00 产品已完成 NC 数据发布、ET0 样车试制，正按计划开展碰撞性能、NVH、热管理、底盘调校、VCU 开发等工作。

海马汽车方面表示，下阶段将重点推进工装开发落地、生产线改造、ET0-2 试制及相关性能试验等工作，海马 EX00 计划于 2024 年四季度量产并投入运营。

IT之家注：“B 端”市场以巡游出租车、网约车等产品为主。

海马 EX00 是海马汽车与智行盒子联合打造的定制网约车产品，采用了类似于面包车的造型，拥有形状非常独特的方形大灯和“熊猫”式的涂装。该车长 4500mm，轴距 2850mm，右侧采用无 B 柱设计并配备电动侧滑门。

新车内饰采用了 1+1+3 式座椅布局，配备名为“盒子空间”的智能化商业座舱系统，包含支持加热 / 通风 / 按摩功能的“零重力”国王座椅（位于第三排右侧）、吸顶娱乐屏、无人零售贩卖机等（预计作为选装配置），号称拥有“彩电沙发大冰箱”的加持。

动力方面，该车搭载一台 120kW 水冷式永磁电机和 62kWh 电池，能够提供 480 公里续航里程，支持快充。

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