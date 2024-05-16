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2025 年开播，《最后生还者 2》电视剧第二季剧照曝光

2024/5/16 6:59:41 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 16 日消息，消息源 Variety 近日发布博文，分享了《最后生还者 2》电视剧第二季的剧照，主演佩德罗・帕斯卡（Pedro Pascal）和贝拉・拉姆齐（Bella Ramsey）亮相。

HBO 和 Max 的负责人凯西・布洛斯（Casey Bloys）在纽约举行的华纳兄弟 Discovery Upfront 演示会上首次公布了这些图片。

IT之家注：该剧由 HBO 出品，改编自顽皮狗于 2013 年 6 月 14 日推出的 PlayStation 平台同名游戏，讲述了在现代文明被摧毁的二十年后，人类因现代传染病而面临绝种危机，幸存的人类为了生存自相残杀。

第二季的执行制片人兼编剧克雷格・马津（Craig Mazin）和尼尔・德鲁克曼（Neil Druckmann）也将回归，该剧由索尼影视公司联合制作。其他执行制片人包括 Carolyn Strauss、Jacqueline Lesko、Cecil O'Connor、Asad Qizilbash、Carter Swan 和 Evan Wells。

《最后生还者 2》电视剧第二季计划 2025 年开播。

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关键词：电视剧最后生还者2

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