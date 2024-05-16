知名 PSP 游戏机模拟器 PPSSPP 上架苹果 App Store：免费下载、内置中文

IT之家 5 月 16 日消息，知名游戏模拟器 PPSSPP 今天正式登陆苹果 App Store，支持 iPhone / iPad / Vision Pro（不支持 macOS），包体积 36.1MB，内置简体中文。

开发人员 Henrik Rydgård 在自家博客中声称 App Store 版本 PPSSPP 与越狱版本相比“功能有些限制”。最大的问题在于苹果公司不允许使用 Just-in-Time 编译器为操作系统重新编译代码，因此应用在模拟效率上有些打折扣，不过 Rydgård 认为相关限制不会构成问题 “iOS 设备性能已经可以直接‘硬’模拟运行几乎所有的 PSP 游戏了”。

此外，App Store 版 PPSSPP 暂不支持 iPad 妙控键盘（Magic Keyboard），相关功能将在未来重新恢复。

PPSSPP 适用于 iOS 12+/ iPadOS 12+/visionOS 1.0，目前仅上架免费版本，售价为 4.99 美元（IT之家备注：当前约 36 元人民币）的黄金版本将在“稍后”推出，该版本与免费版没有区别，主要是为了赞助开发者。

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