富士 X-T50 相机官方渲染图曝光：今日发布、40MP 传感器，有望售 1499 欧元

IT之家 5 月 16 日消息，富士 X Summit SYDNEY 峰会将于今天举行，富士有望在这场发布会中推出 X-T50 APSC 画幅相机，目前这款相机的官方渲染图已经被外媒 FujiRumors 曝光。

在参数方面，这款相机有望售 1499 欧元（IT之家备注：当前约 11722 元人民币），预计将引入机身五轴防抖（IBIS）功能，同时还将搭载 X-T5 同款 40MP X-Trans V CMOS 传感器，及 X Processor 5 处理器，搭载单 SD 卡槽，NP-W126S 电池，XT-30 同款电子取景器，具备银色、黑色和炭灰色三种配色，胶片模拟旋钮设计，20 种胶片模拟滤镜，同期还将发布 XF16-50mm F2.8-4.8 镜头。

作为比较，富士在 2022 年推出了 X-T5 相机，单机身售价 11990 元，16-80 套机价 15690 元：

X-T5 是 XT 系列第五代设备，采用了背照式 4020 万像素传感器“X-Trans CMOS V HR” 和高速图像处理引擎“X-Processor 5”，其紧凑型机身比前代机型更小更轻，而且还具有更多稳定性能，包括最高可达 7.0 档的五轴机身防抖功能。

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