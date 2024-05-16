横跨广州、东莞等 5 市，中国最长的跨市“地铁”即将开通运营

IT之家 5 月 16 日消息，据“广州地铁”官方消息，广佛南环（佛山西站-番禺站）、佛莞城际铁路（番禺站-东莞西站）即将开通运营，并将与已开通的佛肇城际（佛山西站-肇庆站）、莞惠城际铁路（东莞西站-小金口站）相连，实现“四线贯通”运营。

▲ 图源“广州地铁”公众号

据介绍，四条城际线路由广州地铁集团建设和运营，其中，珠三角城际轨道公司负责建设、广东城际运营公司负责运营管理。四线开通后，以番禺站为中心，向西为广肇城际，向东为广惠城际，全线设 39 座车站，其中，广州 5 座车站、佛山 9 座车站、肇庆 6 座车站、东莞 12 座车站、惠州 7 座车站，列车最高运行时速为 200 公里。

目前，广佛南环、佛莞城际将在完成试运行和各项相应的程序后尽快开通运营，开通后，将与已开通的佛肇城际、莞惠城际首末相连，实现四线贯通运营，将形成一条全长 258 公里、横跨 5 座城市、呈东西走向的交通大动脉，有效加强广州、佛山、肇庆、东莞、惠州等 5 个城市的区域交通联系，加快形成粤港澳大湾区 1 小时通勤圈。

四线贯通后将全面启用“站站停 + 大站快车”公交化运营模式，新增番禺站和广州长隆站两个快车停靠站，全线快车停靠站点将达到 14 个。目前两条已开通的城际线路快车停靠站分别是肇庆、鼎湖东、大旺、三水北、佛山西、东莞西、西平西、松山湖北、常平南、陈江南、西湖东及小金口站。

IT之家从官方获悉，广肇、广惠城际将沿用广清、广州东环城际的“12306 + 城际铁路公交化多元支付”双票务系统，支持全国交通一卡通、岭南通、羊城通、广州地铁 App 城际乘车码等多种支付方式进站乘车。

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