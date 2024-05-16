亚洲最大、我国首个发动机垂直高空模拟试验台建成，助力重型运载火箭试验

IT之家 5 月 16 日消息，据“中国航天科技集团”官方消息，5 月 15 日，由中国航天科技集团六院 101 所研制建设的我国首个发动机垂直高空模拟试验台考台点火试验取得圆满成功，标志着亚洲最大的垂直高空模拟试验台完全建成并具备试验能力。

▲ 图源中国航天科技集团六院

IT之家获悉，该试验台可实现发动机在千帕级以下真空工作环境中持续千秒的高空模拟试验能力，具备全程主动引射能力，整体综合指标达到了国际先进水平。

该试验台的建成，填补了我国液体火箭发动机垂直高空模拟试验台的空白，提升了液体动力试验验证能力，将为我国重大航天工程如期实施提供重要保障，为后续重型运载火箭试验条件建设提供重要技术支持。

101 所项目副总师夏伟介绍，受制于多种因素，以往我国氢氧发动机在高空模拟领域的试验台主要以水平试验台为主，此次建成的垂直高空模拟试验台与水平试验台相比，能够更好地模拟发动机在高空的工作状态。

该试验台历时一年完成全部建设、调试工作，该项目也成为 101 所试验设施建设项目中建设规模最大、技术难度最高、建设周期最短的工程项目。

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