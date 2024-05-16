巴菲特一季度减持 1.16 亿股苹果股票，现持有 7.89 亿股约 1500 亿美元

IT之家 5 月 16 日消息，巴菲特旗下伯克希尔・哈撒韦公司最新提交的 13F 监管文件显示，该公司在第一季度减持了惠普、苹果、雪佛龙和派拉蒙全球等公司的股票。

伯克希尔在前几个季度大幅减持惠普股票后，最近又出售了约 2300 万股惠普股票（该公司鼎盛时期持有惠普 10% 以上的股份）。此外，伯克希尔在此期间出售了 1.16 亿股苹果股票。

截至 3 月 31 日，伯克希尔目前还持有 7.89 亿股苹果股票，持仓价值约 1500 亿美元（IT之家备注：当前约 1.08 万亿元人民币），约占伯克希尔股票投资的 40%。

此外，伯克希尔第一季度出售了派拉蒙全球 (Paramount Global) 约 5580 万股股票，并在季度末持有 750 万股。不过，根据巴菲特 5 月 4 日的说法，该公司股票已被清仓。

爱德华・琼斯 (Edward Jones) 分析师詹姆斯・沙纳汉 (James Shanahan) 表示，伯克希尔哈撒韦在整个派拉蒙持仓周期中可能亏损了 18 亿美元（当前约 129.96 亿元人民币）的巨额资产。该持仓高峰时接近 9500 万股。当然，巴菲特之前也承认他在这个持仓上亏损惨重。

其他方面，伯克希尔今年一季度还抛售了 300 万股雪佛龙 (Chevron) 股票，至季度末仍持有近 1.23 亿股。

伯克希尔一季度还买入了 3500 万股传媒公司天狼星 XM 股票，这（Liberty Sirius XM）是天狼星 XM 控股的跟踪股，截至季度末持有 9800 万股。

除此之外，伯克希尔还买入了保险公司丘布 (Chubb) 的股票，截至第一季度末持有 2590 万股丘布股票，占比约 6%，目前价值约 66 亿美元（当前约 476.52 亿元人民币）。

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