OPPO Enco R3 耳机 5 月 23 日发布，Pad Air2 平板新增极光紫配色

IT之家 5 月 16 日消息，OPPO Reno 12 系列手机将于 5 月 23 日 16:00 发布。与此同时，OPPO Enco R3 耳机、OPPO Pad Air2 平板极光紫配色也将一同亮相，外观海报现已公布。

▲ OPPO Enco R2

OPPO Enco R3 耳机采用半入耳式设计，提供经典的白色耳机外观以及充电盒，充电盒采用椭圆设计，产品的具体参数暂未公布。

作为参考，上一代的 OPPO Enco R2 耳机售价 349 元，采用“灿烂金”配色，搭载 13.4mm 动圈，以及独立 Hi-Fi 级音频处理模块，支持空间音效；配备蓝牙 5.3，可自定义弹窗动画，以及连接两台设备。

OPPO Enco R2 单个耳机单次续航为 6 小时，搭配充电盒的总续航为 25 小时，官方称“充电 10 分钟，听歌两小时”。

OPPO Pad Air2 平板则在深空灰、流光银配色的基础上，新增一款极光紫配色，产品背面采用光哑拼接设计，摄像头采用横向居中放置，这也是 OPPO 与其他品牌平板不同的一点。

OPPO Pad Air2 平板起售价为 1299 元，该平板配备 2.4K 高清无锯齿大屏，支持 90Hz 刷新率，搭载 Helio G99 处理器；音效上支持 86dB 超大响度、8.0cc 低频腔体，联合杜比专业调音；内置 8000mAh 大电池，支持 33W 有线快充。

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