为 AI 铺路，魅族 Flyme OS 微信公众号更名 Flyme AIOS

IT之家 5 月 16 日消息，魅族将在今天 14:30 举办 Flyme AIOS 暨魅族 21 Note 手机特种兵发布会，目前 Flyme OS 微信公众号已更名为 Flyme AIOS，微信公众号认证依然为武汉星纪魅族科技有限公司。

另据IT之家此前报道，魅族将在今天的发布会上推出的 Flyme AIOS 在界面上有一定改进，支持个性化外观和桌面插件，包含锁屏壁纸支持景深效果、AI 生成壁纸、音乐动态壁纸等。

此外，该系统支持可打断手势动效，号称“打断操作后动画可延续，在不同的交互间自然衔接”，同时支持“实况通知”功能，还将配备“更真实的物理引擎”，官方宣称为“遵循重力和惯性定律，回弹动效更加顺滑细腻”。

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