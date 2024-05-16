中兴“全球首款二合一 5G 云电脑”逍遥 W200DS 开售：展锐 T760、可切换本地 / 云模式，1899 元

IT之家 5 月 16 日消息，中兴二合一 5G 云电脑“逍遥”系列已经在京东现货开售，这款“云电脑”主打“本地、云端双模式，可在电脑与平板模式之间一键切换”，售 1899 元。

据介绍，该“云电脑”实为自带云端 Windows 环境的 5G 安卓平板，内置 MyOS Android13 系统。其搭载紫光展锐 T760 八核处理器，采用 6nm 工艺制程，支持 SA / NSA 双模 5G 智能切换；内置 8GB 内存、256GB（eMMC）存储。

IT之家获悉，这款云电脑提供有“鲲”“鹏”“大椿”三种云电脑服务，分别对应不同的 CPU、内存及磁盘规格，包含整机价格分别为 1899 元、2299 元和 4999 元。

屏幕方面，其搭载 10.95 英寸 1920*1200 分辨率屏幕，刷新率 90Hz，画质为 206PPI、亮度 480nit，具备 1500:1 对比度和 sRGB 97% 色域，支持 10 点触控，同时可以带来“仿书本模式”。

该平板还搭载了四扬声器，支持智慧降噪；标配专用磁吸键盘，内置霍尔传感器可实现开合自动亮 / 熄屏。

尺寸方面，其长宽厚分别为 256.9/168.4/7.65mm，重量 515g。此外，其电池容量为 7510mAh，标配电源适配器。

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