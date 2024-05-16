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华为天生会画 App 支持计划公布：5 月公测、7 月正式版

2024/5/16 11:48:37 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 Bad_guyCMCC風見暉一 的线索投递！

IT之家 5 月 16 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东公布了华为天生会画 App 支持计划，首批计划涵盖 11 款机型，昨日（5 月 15 日）开始公测，正式版将在 7 月推出

华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东微博截图

IT之家附天生会画 App 支持计划情况如下：

公测

5 月 15 日

  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸

  • HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024 款

获取方式：设置 → 系统更新 → 检查更新 → 平板更新至最新版本即可体验

  • HUAWEI MatePad 11.5”S

获取方式：会员中心 App → 体验官 → 应用众测 → 天生会画 App 众测体验

6 月 1 日

  • HUAWEI MatePad Pro 12.6 英寸

  • HUAWEI MatePad Pro 12.6 英寸 2022 款

获取方式：设置 → 系统更新 → 检查更新 → 平板更新至最新版本即可体验

正式版

7 月-9 月

  • HUAWEI MatePad Pro 11 英寸

  • HUAWEI MatePad Air

10 月-12 月

  • HUAWEI MatePad 11 英寸 2023 款

  • HUAWEI MatePad Pro 10.8 英寸 2021 款

  • HUAWEI MatePad 11

  • HUAWEI MatePad 2023 款

天生会画支持计划

▲ 天生会画支持计划

天生会画是由华为和中国美术学院团队联合打造（参与专业笔刷、定制色卡等工具的开发制作），该应用研发历时三年，内置了一系列中国美术学院大师笔刷，包含水彩、油画、水墨多种样式，支持柳叶笔、AI 智能选区、一键抠图等功能

华为官方天生会画演示图

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