华为天生会画 App 支持计划公布：5 月公测、7 月正式版

IT之家 5 月 16 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东公布了华为天生会画 App 支持计划，首批计划涵盖 11 款机型，昨日（5 月 15 日）开始公测，正式版将在 7 月推出。

IT之家附天生会画 App 支持计划情况如下：

公测 5 月 15 日 HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸

HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024 款 获取方式：设置 → 系统更新 → 检查更新 → 平板更新至最新版本即可体验 HUAWEI MatePad 11.5”S 获取方式：会员中心 App → 体验官 → 应用众测 → 天生会画 App 众测体验 6 月 1 日 HUAWEI MatePad Pro 12.6 英寸

HUAWEI MatePad Pro 12.6 英寸 2022 款 获取方式：设置 → 系统更新 → 检查更新 → 平板更新至最新版本即可体验 正式版 7 月-9 月 HUAWEI MatePad Pro 11 英寸

HUAWEI MatePad Air 10 月-12 月 HUAWEI MatePad 11 英寸 2023 款

HUAWEI MatePad Pro 10.8 英寸 2021 款

HUAWEI MatePad 11

HUAWEI MatePad 2023 款

▲ 天生会画支持计划

天生会画是由华为和中国美术学院团队联合打造（参与专业笔刷、定制色卡等工具的开发制作），该应用研发历时三年，内置了一系列中国美术学院大师笔刷，包含水彩、油画、水墨多种样式，支持柳叶笔、AI 智能选区、一键抠图等功能。

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