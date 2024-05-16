阿里云与中兴通讯达成 PolarDB 开源数据库合作

IT之家 5 月 16 日消息，阿里云与中兴通讯联合宣布达成开源数据库合作，中兴通讯宣布加入 PolarDB 开源社区，并当选为首届理事会成员单位。

未来双方将基于 PolarDB 数据库开源社区和 EBASE 数据库，共同推动国产数据库的发展。

IT之家查询获悉，PolarDB 是阿里云自主研发的新一代关系型云原生数据库，号称“既拥有分布式设计的低成本优势，又具有集中式的易用性”，100% 兼容 MySQL 和 PostgreSQL 生态，支持分布式扩展，高度兼容 Oracle 语法。

今年 1 月，阿里云 PolarDB 开发者大会在京举办，云原生数据库 PolarDB 发布“三层分离”新版本，基于智能决策实现查询性能 10 倍提升，节省 50% 成本。

据介绍，PolarDB 在过去 3 年实现 400% 的增速，目前用户数已超过 10000 家，广泛落地于政务、金融、电信、物流、互联网等领域的核心业务系统。

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