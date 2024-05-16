小红书内测跳转企业微信功能，消息称抓住一切机会探索商业化

IT之家 5 月 16 日消息，据界面新闻报道，近日小红书正在内测“跳转企业微信”的功能，目前只针对部分商家开放。

记者获得的功能介绍文件显示，开通该功能的账号在笔记下方可以附上“添加顾问”按钮，点击后会显示“前往微信添加”的提示，随后点击跳转至企业微信添加页面。而原本用户添加企业的客服或工作人员，需要私信小红书账号后，手动去微信添加联系方式。

IT之家此前消息显示，小红书在 2023 年实现了历史性突破，首次实现盈利。然而，小红书的商业化之路依然崎岖，英国《金融时报》称该公司仍难以将其服务商业化，因为用户会使用该应用找到产品提示，然后再转向阿里巴巴旗下的淘宝和天猫进行购买。

因此小红书的这一内测举措，也是在挽留平台商家，从而更好地打通商业化路径。

小红书内部人士表示，企业微信跳转不同于外链。从链路上来说，这是一个承接商家引流需求的功能。在不少代理商的宣传中，这一功能重点针对的行业是教育、摄影、装修设计等，这也是过去两年在小红书活跃起来的行业。

小红书官网显示，该公司获得了阿里巴巴、腾讯、纪源资本和红杉资本等大牌企业机构投资。该公司由毛文超和瞿芳于 2013 年在上海创立，截至到 2019 年 10 月，小红书月活跃用户数已经过亿，其中 70% 用户是 90 后。

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