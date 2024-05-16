铠侠 2023 财年营收 10766 亿日元，同比下滑 16%，连续两年亏损

IT之家 5 月 16 日消息，铠侠近日公布了截至 3 月 31 日的 2023 财年业绩。铠侠 2023 财年实现 10766 亿日元（IT之家备注：当前约 500.62 亿元人民币）销售额，同比下滑 16%。

铠侠 2023 财年的净亏损为 2437 亿日元（当前约 113.32 亿元人民币），相较 2022 财年扩大 105.6%，净亏损率达到 23%，连续两年录得亏损。

铠侠表示 2023 年经营状况恶化主要还是上半财年（2023 年 4 月至 9 月）产品平均售价的大幅下滑导致的。

不过在下半财年，随着各大闪存原厂对生产计划的调整，闪存行业整体供需趋向平衡，部分抵消了上半财年不利行情的影响。

这一情况也可在同期公布的 2023 财年第四财季（2024 年 1 月至 3 月）财务数据中体现出来：

铠侠上季度录得 3221 亿日元（当前约 149.78 亿元人民币）销售额，成功实现 103 亿日元（当前约 4.79 亿元人民币）净利润，扭转了连续亏损的势头。

当季度闪存位元出货量出现“高个位数”百分比的增长，同时基于美元的产品平均售价也提升了两成。

展望未来：

铠侠认为随着需求的增长和 NAND 闪存原厂持续控制生产规模，其产品销售价格将持续上涨；

随着库存正常化，PC 和智能手机需求正在复苏，此外由于端侧 AI 的推行、操作系统更新等因素，设备更新也将加速；

企业市场方面，AI 应用对高密度大容量固态硬盘的需求增加，将带动数据中心和企业级固态硬盘市场在下半年呈现复苏态势；

整体而言，在 AI 浪潮和单固态硬盘存储容量提升的大趋势下，闪存行业对长期增长态势仍持乐观态度；

铠侠将继续根据市场风向优化生产运营费用。

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