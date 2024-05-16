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华为 MatePad11.5"S 灵动版搭载海思麒麟 9000WM 芯片，弱于柔光版 9000WL

2024/5/16 13:08:14 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 大写的唯一StarDevOps 的线索投递！

IT之家 5 月 16 日消息，华为昨天发布了 MatePad 11.5 英寸 S（MatePad 11.5"S）平板电脑，分为柔光版和灵动款，全系支持星闪 NearLink 连接技术，首发价分别为 2499 元（8+256GB）和 1899 元（8+128GB）。

不过，想要用 1899 元买到「麒麟 9000WL 芯片」平板电脑的小伙伴们可能要失望了，ZEALER 联合创始人 @科技小辛 发现，这两款平板电脑芯片实际上并不相同。

柔光版搭载麒麟 9000WL 芯片： 8 核 12 线程

  • 2 × Hisilicon 2487MHz

  • 6 × Hisilicon 2150MHz

  • 4 × ARM Cortex-A510  1530MHz

灵动款搭载麒麟 9000WM 芯片：6 核 9 线程

  • 2 × Hisilicon 2350MHz

  • 4 × Hisilicon 2150MHz

  • 3 × ARM Cortex-A510 1530MHz

不过其他方面区别不大，两款平板都支持最高 66W 超级快充 Turbo ，但官方只是赠送了 22.5W 功率的充电器。

新款华为 MatePad 11.5 英寸 S 平板电脑采用金属机身，厚 6.2mm、重 510g，提供深空灰、冰霜银与紫罗兰三种配色。其首发搭载“云晰”柔光屏，视觉疲劳程度可减少 34%、大脑疲劳程度可减少 14%，还可以有效消除眩光，具体参数方面，该屏幕规格为 11.5 英寸 3:2 比例的 2.8K 144Hz。IT之家注意到，它还具有纳米蚀刻技术，号称能够带来“回归纸感书写”的体验。

此外，新款 MatePad 平板电脑还首发搭载华为天生会画应用。其他方面，这款平板内置“华为笔记”功能，提供 AI 字迹调整、素材集市、音记同步等一系列功能。

其他方面，该平板内置 8800mAh 电池，配备 1300 万像素后置摄像头、800 万像素前置摄像头，采用四扬声器与 USB 3.0 Type-C 接口，预装鸿蒙 HarmonyOS 4.2 操作系统。

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关键词：华为MatePad平板电脑

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