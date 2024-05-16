思特威推出笔记本电脑与平板系列 5MP / 2MP 图像传感器 SC521PC / SC200PC

IT之家 5 月 16 日消息，思特威近日推出了笔记本电脑与平板应用系列图像传感器产品 SC521PC（5MP）及 SC200PC（2MP）.

两款新品都采用了思特威 SmartClarity-3 技术，SC521PC 及 SC200PC 基于左右 PAD 结构设计，适配长方形模组空间，可适用于主流笔记本电脑、平板电脑等 PC 设备的屏幕超薄边框摄像头。

IT之家整理产品亮点信息如下：

成像体验

SC521PC 和 SC200PC 图像传感器采用了思特威 SmartClarity-3 技术，采用背照式架构设计和融合 SFCPixel 技术，官方称可以为 PC 设备摄像头带来“稳定、清晰、无惧低照”的影像。

SC521PC 和 SC200PC 两款图像传感器特点如下：

高灵敏度

SC521PC 与 SC200PC 的感光度分别达 698mV / lux・s 与 741mV / lux・s。支持在阴天室内、户外傍晚等光线昏暗的环境下正常工作。

低噪声

SC521PC 与 SC200PC 使用超低噪声外围读取电路技术，对噪音进行控制。官方表示，SC521PC 的暗场动态噪声较竞品降低约 13%，固定模式噪声较竞品降低约 70%。

高动态范围

SC200PC 支持多重曝光行交叠 HDR 模式（Staggered HDR），可以提升 PC 设备摄像头动态范围表现。官方称，SC200PC 在 HDR 模式下能够让 PC 设备摄像头避免明暗差异显著的环境下过曝、失真、模糊等情况的出现，保障画面、色彩还原的效果。

功耗表现

SC521PC 与 SC200PC 采用了低功耗设计，官方表示，SC521PC 典型能耗约 87mW（30fps），SC200PC 典型能耗约 80.6mW（60fps）。

思特威笔记本 / 平板系列图像传感器 SC521PC / SC200PC 参数信息如下：

IT之家注：SC521PC 与 SC200PC 已于 2024 年 Q2 量产。

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