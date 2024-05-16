腾讯 MMORPG 游戏《塔瑞斯世界》6 月 19 日上线，移动、PC 数据互通

IT之家 5 月 16 日消息，腾讯旗下 MMORPG 游戏《塔瑞斯世界》今日宣布国服定档 6 月 19 日，移动端与 PC 端账号数据互通，手机、平板、电脑均可游玩。

IT之家获悉，该游戏 S0 赛季将上线 5 个 5 人副本，8 个 10 人团本 BOSS、以及秘境、万象回廊、黑暗入侵等多个 PVE 玩法。每个副本设计了多层次的难度阶梯，让不同追求、不同设备的玩家能体验开荒乐趣。

首发上线 9 大职业，每个职业都有双系专精、多样天赋和专属职业特技。职业双性别也将逐步上线，S0 赛季将率先开启法师和圣骑士的双性别选择，并开放公平竞技场等 PVP 玩法。

此外，游戏官方号称“官方商城不售数值”，玩家将迎来“公平、纯粹”的游戏世界。除了主流玩法外，该游戏还提供生活副职、交易系统，也可以在探索、钓鱼、游乐场等休闲玩法。

值得一提的是，可能是由于与《魔兽世界》处于同一赛道，在暴雪网易宣布“复婚”之后，该游戏还转发了这一消息并表示：“真的破防了”。

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