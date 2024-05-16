整机 6 年保修：海尔智家 Leader 变频空调 1.5 匹 1561 元

海尔智家 Leader 新一级能效变频壁挂式空调（1.5 匹），能效值 APF 5.28，最大循环风量 700 m³ / h，日常售价 1999 元。
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实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。
以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。
循环风量 700m3/h，适用面积约 16-24㎡，内机净重 9.5kg，外机净重 24kg，官方支持 6 年保修。
另外，该机型支持通过海尔智家 App 控制操作。
官方参数
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