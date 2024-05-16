打破封锁！量子计算机“本源悟空”核心部件高密度微波互连模组实现完全国产化

IT之家 5 月 16 日消息，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司今日发文宣布：高密度微波互连模组顺利实现完全国产化。

▲ 图为高密度微波互连模组

据本源量子官方介绍，量子芯片可以比作“量子计算大脑”，需要在-273.12℃或更低的极低温环境中工作，高密度微波互连模组则可类比为量子计算机中的“神经网络”，模组内置极低温特种高频同轴线缆，能够在量子芯片与外部设备之间建立起高速、稳定的连接，准确、快速地传输控制信号。

该技术此前一度被日本垄断，采购价格高昂，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司联合中国电子科技集团公司 40 研究所申报安徽省揭榜挂帅项目，以低于进口设备的价格，完成适用于极低温环境的高密度微波互连模组技术攻关，并实现了该模组的国产化。

IT之家查询获悉，这款国产高密度微波互连模组可为 100 + 位量子芯片提供微波信号传输通道，能够在极低热泄漏环境下实现微波信号的跨温区稳定传输，助力量子芯片发挥出更强大的计算能力。

目前，搭载 72 比特超导量子芯片的中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”便采用了国产高密度微波互连模组，已完成超 18.3 万个量子计算任务。

安徽省量子计算工程研究中心副主任孔伟成表示“此次联合攻关成功打破了国外的禁运垄断，也为我们下一代量子计算机的研发提供了宝贵的技术支撑。”

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