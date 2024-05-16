脑机接口接线脱落非偶然？马斯克 Neuralink 公司据悉早已知情但没有重新设计

IT之家 5 月 16 日消息，据五位知情人士透露，埃隆・马斯克（Elon Musk）的脑机接口公司 Neuralink 上周披露其脑机接口“首试者”接线脱落，这是该公司多年来就知道的一个问题。

据路透社报道，三名消息人士称，该公司从去年在美国批准之前进行的动物测试中得知，这些电线可能会缩回，从而使解码大脑信号的敏感电极失效。消息人士补充说，Neuralink 认为风险足够低，不值得重新设计。

Neuralink 正在测试其植入物，让瘫痪患者能够通过单独思考来使用数字设备，这一前景可能会帮助脊髓损伤患者。该公司上周表示，在首次人体试验中，植入物的电极线（IT之家注：比人的头发还细）从患者的大脑中缩回，导致可测量大脑信号的电极减少。

而这些信号会被转化为动作，例如在计算机屏幕上移动鼠标光标。该公司表示，已通过修改算法以使其更加敏感，成功地恢复了植入物监测患者大脑信号的能力。

消息人士拒绝透露姓名，理由是他们与该公司签署了保密协议。Neuralink 及其高管没有回复寻求置评的电话和电子邮件。

其中一位知情人士表示，美国食品和药物管理局（FDA）意识到了电极线的潜在问题，但 FDA 拒绝就其是否意识到这个问题或其可能的重要性发表评论。该机构表示，它将继续监测参加 Neuralink 研究的患者安全性。

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