【IT之家开箱】坚果 N1S Ultra 4K 至臻版纯三色激光投影仪图赏：3500CVIA 亮度，旗舰无损 4K 画质

近日，坚果上线了 N1 系列多款 4K 三色激光投影仪新品，其中就包括定位 4K 投影机皇的 N1S Ultra 4K 至臻版，首发价 10999 元，目前已经正式开售。

坚果 N1S Ultra 4K 至臻版（下同）

相较于此前发布的 N1S Ultra 4K，N1S Ultra 4K 至臻版在亮度和配置上迎来显著升级，不仅搭载了新一代的 Qualas 激光器，并且亮度更是达到了惊人的 3500CVIA，新一代的激光器也成为实现旗舰无损 4K 画质投影的技术支撑之一。

接下来，IT之家就带来这款新品的开箱图赏。在产品评测之前，先来看看坚果 N1S Ultra 4K 至臻版的设计能否对得起万元定价以及机皇的美誉。

坚果 N1S Ultra 4K 至臻版延续了家族备受好评的“一体式算法云台”设计，投影仪主机下方有一个支架底座，实现了 360° 水平调节和 135° 垂直方向无级悬停。

借助云台，用户可以轻松地实现单手机身俯仰调整，上下 135° 俯仰调节，还可以将画面投到天花板上，而产品本身的摆放姿势是不需要调整的。

坚果 N1S Ultra 4K 至臻版支持自研云台画面校准算法，实现了实时无感的画面校正和对焦，在机身移动过程中始终保持画面方正清晰。

同时，还支持多维画面自适应系统，搭载 3D TOF 传感器和 CMOS 高清摄像头，自研智能识别算法，全方位感知和适应环境。

细节上，坚果 N1S Ultra 4K 至臻版整机采用了深灰配色，两侧是密集的散热和扬声器开孔。

接口部分，包括 HDMI 2.1*2，USB*1，3.5mm 耳机口。电源键被设计在了底部的支架中央位置。DC 充电口则放在了底部支架的一侧。

值得一提的是，坚果 N1S Ultra 4K 至臻版的外包装设计也非常有“小心思”，外包装采用了手提式设计，搭配 EPP 泡沫材质，不仅可以作为投影仪的保护，还可以多次利用。户外使用，合上盖提着就能走。

回到大家最关心的画质部分，坚果 N1S Ultra 4K 至臻版采用纯三色激光方案，不混入任何杂光，相对于采用其他光源技术的投影仪，高亮度、高对比度、高色域同时兼得，真正做到三合一无损画质，官方表示，综合画质完胜普通 LED 光源和混光光源的 4K 投影。

坚果 N1S Ultra 4K 至臻版升级了 MALC 目氪™2.0 三色激光光机，搭载全新一代 Qualas 激光器，0.47 英寸 DMD 芯片，至臻版拥有 3500CVIA 亮度表现。其他方面，亮度均匀达到了 95%，对比度为 1600:1，色彩到了 110% BT.2020 行业高标准，以及拥有 97% 消散斑率。护眼层面，支持 TUV 南德权威认证，0 有害蓝光。

音频部分，采用 10W*2 双喇叭大音腔，音响总功率 20W，坚果团队精心调校，有源音箱调音师调制，低音下潜至 45Hz，支持杜比音效。

交互方面，搭载了 Bonfire OS 7.0 系统，首页模拟日光一天的颜色与位置变化，让人轻松沉浸，随时间而动，将自然光影搬回家；创新采用十字导航，可用遥控的上下左右快速切换功能，减少操作成本；观影、音乐、节律、氛围等功能持续优化。

硬件部分，坚果 N1S Ultra 4K 至臻版搭载 MT9679 系旗舰芯片，RAM 4G ，并且升级 ROM 128G，升级 USB3.0 支持。

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