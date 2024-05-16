全新迈凯伦 Artura Spider 敞篷超跑 5 月 24 日中国首秀，配备碳纤维可伸缩硬顶

IT之家 5 月 16 日消息，据迈凯伦官方，全新迈凯伦 Artura Spider 敞篷超级跑车将于 5 月 24 日在华首秀，届时有望公布新车在华的官方指导价。新车已在今年 2 月开启预订，相比硬顶版车型拥有诸多改进。

而作为参考，Artura 的硬顶版车型官方指导价为 238 万元，此次来华的敞篷车型售价预计会有小幅上涨，不过不影响各位IT之家小伙伴将它们设为壁纸。

新车采用了可伸缩硬顶敞篷设计，其重量仅比硬顶版车型重 136 磅（IT之家备注：约 61.744 千克），总重 3439 磅（约 1561 千克）。为了容纳可移动车顶，设计师对外观进行了微调，增加了新的支撑结构并重新定位了动力系统的冷却通风口。

迈凯伦还调整了挡风玻璃框架并加入了扰流板，以减少敞篷驾驶时的风噪。值得一提的是，该车硬质顶棚罩还采用了轻量化的碳纤维复合材质，用户可付费选配经过高亮处理的碳纤维饰面。

敞篷开合方面，该车整个车顶的开合过程由 8 台电动机控制，可在 31 英里（约 49.89 公里）每小时的情况下 ，仅需 11 秒就能完成车顶开合。

新车标配 15 辐银色轮毂，提供丰富的配色方案，包括五种标准色、20 种 Elite 漆面和 18 种 MSO 饰面。其标配的音响系统为五扬声器，可选装带有 Technology Pack 的 12 扬声器 Bowers & Wilkins 环绕声系统，该套件包括座椅之间的后中央扬声器。

据迈凯伦官方数据，该车 0-60 英里 / 小时加速时间仅为 3.0 秒，0-124 英里 / 小时加速时间为 8.4 秒，最高时速可达 205 英里 / 小时（电子限速）。此外，该车还可以在 10.8 秒内完成四分之一英里加速。

中国市场销售的全新 Artura Spider 将搭载 M630 3.0T V6 双涡轮增压发动机和带轴向磁通电动机组成的混合动力系统，综合输出功率 680 马力。该车将提供纯电（E-mode）、舒适（Comfort）、运动（Sport）和赛道（Track）等四种驾驶模式。

得益于容量为 7.4 千瓦时的电池组，纯电模式下，新车最长续航里程可达 21 英里。同时，全新的“旋转式起步”功能允许驾驶者在静止状态下大力踩下油门踏板进行“烧胎”。

制动方面，2025 款 Artura 配备了碳陶瓷制动盘和轻量化铝制卡钳，并改进了阻尼阀门，提升了操控性和驾驶舒适性。值得一提的是，麦凯伦将主动阻尼控制悬架系统的响应速度提高了 90%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。