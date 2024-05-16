宝马携手超模打造 XM 特别版，车身覆盖紫色天鹅绒

IT之家 5 月 16 日消息，如果你觉得 XM 的外观已经足够惊世骇俗（褒贬不一）时，宝马又带来了一个与众不同的作品。宝马携手超模娜奥米・坎贝尔，推出了一款颠覆传统的特别版 XM 车型，该车采用了紫色车身（坎贝尔最爱的颜色），宝马首席设计师杜马戈伊・杜克在 Instagram 上分享了这款狂野 SUV 的图片。

这辆独一无二的 XM 被命名为“神秘诱惑（Mystique Allure）”，将在本周举行的戛纳电影节上首次公开亮相。车身部分覆盖了紫色天鹅绒，内饰也使用了这种柔软的面料，车上和车内还镶嵌了成百上千枚亮片。

另外，接近车辆时的解锁声音以及车内迎宾声音均由格莱美奖和奥斯卡奖获奖作曲家 Hans Zimmer 制作，以突显出该车的独特性。

IT之家注意到，这并不是宝马第一次在车身上使用织物。早在 2008 年，宝马的 GINA Light 概念车就采用了一种耐用织物材料覆盖金属结构。

2019 年，宝马还推出了一款超黑的 X6 车型，其 Vantablack VBx2 涂层可以吸收超过 99% 的光线。2022 年的 iX Flow 车型则采用了 E Ink 技术，拥有数百万个比头发丝还细的微胶囊，可以显示不同的灰色调。一年后的 i Vision Dee 概念车则使用了升级版的 E Ink 技术，可以在车身 240 个区段显示 32 种颜色。

动力部分，预计宝马 XM MYSTIQUE ALLURE 不会进行调整。作为参考，目前国内在售宝马 XM 搭载插电式混合动力系统。其中。3.0T 插电式混合动力综合最大功率为 350 千瓦，综合峰值扭矩 700 牛・米，4.4T 插电式混合动力综合最大功率为 480 千瓦和 550 千瓦，综合峰值扭矩为 800 牛・米和 1000 牛・米。传动系统方面，宝马 XM 配备 8 挡手自一体变速箱，标配全时四驱系统。电池部分，宝马 XM 搭载容量为 29.5 千瓦时的三元锂电池组，WLTC 纯电续航里程为 80 公里和 78 公里。

作为一款展示车，宝马 XM Mystique Allure 目前并不会对外发售。国内市场方面，宝马 XM 共推出 3 款，官方指导价格区间为 129 万-280 万元。

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