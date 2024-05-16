迅雷今年 Q1 总营收 8040 万美元同比下降 19%，净利润 360 万美元

IT之家 5 月 16 日消息，迅雷今日公布了截至 2024 年 3 月 31 日的 Q1 未经审计财报。数据显示，公司该季度总营收 8040 万美元（IT之家备注：当前约 5.8 亿元人民币），同比下降 19%，符合上季度收入指引。

在总营收减少的同时，迅雷该季度盈利能力增强：毛利润 4280 万美元（当前约 3.09 亿元人民币）同比增长 8.2%；毛利率为 53.3%，去年同期为 39.9%。基于美国通用会计准则，该季度净利润为 360 万美元（当前约 2599.2 万元人民币），而去年同期净利润为 120 万美元（当前约 866.4 万元人民币）。

基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），该季度净利润为 450 万美元（当前约 3249 万元人民币），而去年同期净利润为 550 万美元（当前约 3971 万元人民币）。

迅雷集团董事长兼首席执行官李金波称，今年取得了一个良好的开局。“第一季度收入符合预期，并实现了盈利。这主要归功于毛利率的提高和毛利润的增长。特别是由于超级会员基数的增长，我们会员业务收入同比增长了 12.9%。”

据IT之家此前报道，迅雷去年实现总营收为 3.649 亿美元，同比上升 6.5%。从全年来看，会员业务营收为 1.193 亿美元，同比上升 18.7%。

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