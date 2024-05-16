蔚来李斌、艾铁成：乐道明年将推 6/7 座 SUV 车型，后续还有轿车

IT之家 5 月 16 日消息，蔚来汽车创始人李斌、乐道汽车总裁艾铁成今日接受媒体采访，进一步说明乐道品牌后续发展规划和销售渠道等问题。

李斌表示，乐道品牌第二款车型将于明年推出，定位中大型 SUV，或将有 6/7 座不同版本来满足家庭需求，后续还将推出轿车等更多车型来丰富产品线。“乐道就是家庭用车，就是大家庭、小家庭，五口之家就是 L60，更大的家庭会有新车覆盖。”

艾铁成表示，乐道品牌今年年内拟建设 100 家直营门店，待乐道 L60 于 9 月上市之后，消费者就能够 ia 实体店里体验实车。该品牌将重点渗透二、三、四线城市，艾铁成预计乐道在这些市场的占有率将超过蔚来。

据IT之家今日早些时候报道，对于昨晚发布的新车 L60 的定位，乐道汽车总裁艾铁成表示，这个价位段，最重要的就是家庭用户，接近 90%，家庭定位这是很自然的选择。蔚来积累的体系化能力，让乐道生而成熟，加电能力是行业第二。两个品牌客户群体非常不同，乐道面对新的客户群，乐道也在积极布局渠道网络。他透露，乐道的销售渠道，主要在商圈和汽车门店，也会有合作伙伴，但管理模式还是坚持直营模式。在乐道 L60 上市时销售门店至少会有一百家；服务网络很快就会达到几百家。

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