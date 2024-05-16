台积电亚利桑那州工厂发生事故，导致卡车司机死亡

IT之家 5 月 16 日消息，台积电位于亚利桑那州北凤凰城的工厂周三下午发生事故，一名卡车司机不幸身亡。据亚利桑那州当地媒体报道，41 岁卡车司机 Cesar Anguiano-Guitron 在检查一个废硫酸去除槽时，由于压力阀突然开启，导致他被弹飞约 6 米远，送医后不幸去世。事故及消防部门正在对事件进行调查。

IT之家注意到，事故发生后，当地媒体以“亚利桑那州台积电厂发生爆炸”为标题进行报道。不过，台积电方面给出了不同的说法。台积电澄清并没有发生爆炸或火灾，只是废硫酸去除槽的压力阀出现异常，导致司机在检查过程中受伤。事故没有对工厂设备、管道或在建产线造成影响，也不会影响正常运营。

美国当地媒体将此事件称为“爆炸”，而台积电则更严谨地将其描述为压力阀导致的事故。然而，足以将成年男性弹飞 6 米多的压力，无疑也具有相当大的破坏力。台积电方面试图淡化此次事件的严重性，并向投资者和当局保证，台积电员工和设施并未受到该事故的影响。

此前，台积电就曾因亚利桑那州芯片工厂的建设延误、供应商问题、劳工争议以及工人权益问题而受到负面报道。因此，任何有关工厂或设备爆炸的新闻都将对台积电造成不利影响。

目前，事故原因尚待调查。

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