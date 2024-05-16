我国规模最大 LNG 运输船建造项目首制船交付，所载天然气可满足 700 万家庭单月用气需求

IT之家 5 月 16 日消息，据央视新闻报道，我国最大规模液化天然气（LNG）运输船建造项目 —— 中海油液化天然气运输船项目首制船“绿能瀛”号 15 日在上海市长兴岛成功交付，标志着我国新建大型液化天然气运输船取得新进展。

该船同时也是全球首艘第五代“长恒系列”17.4 万立方米大型运输船，较合同期提前 5 个月命名交付，由中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船 (集团) 有限公司自主研发设计建造。

IT之家汇总该船相关参数信息如下：

该船总长 299 米，宽 46.4 米，单船所用钢材量达到 25000 吨，甲板面积相当于 3 个标准足球场。

运载方面，该船可装载 17.4 万立方米液化天然气，能够满足 700 万个家庭一个月的用气需求。

该船具备综合能耗低、舱型兼容广、载货能力强、航线匹配佳四大显著亮点，可高效适配多元化航线的各种运营要求。

据中国传播集团沪东中华总经理翁红兵介绍，此次交付的运输船各项技术性能达到世界领先，与上代产品相比，船体减重 1500 多吨，降低了更多油耗，单日航行碳排放可减少 10 吨以上，每个航次可多装载 800 立方米液化天然气。

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