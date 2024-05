6TB，西部数据推出全球容量最大的 2.5 英寸移动硬盘

IT之家 5 月 17 日消息,西部数据近日更新了旗下的 WD、WD_BLACK 和 SanDisk Professional 产品线,推出了全球存储容量最大的 2.5 英寸移动硬盘,达到了 6TB。

西部数据今天更新了旗下的 WD My Passport 便携式硬盘系列、WD_BLACK P10 游戏硬盘和闪迪专业版 G-DRIVE ArmorATD 系列,最高可以提供 6TB 容量,为消费者、游戏玩家和专业人士提供了更强大的专用解决方案。

西部数据产品管理总监 Nitin Kachhwaha 表示:

全球首款 2.5 英寸 6 TB 便携式硬盘进一步扩展了我们的产品组合,这是一项令人难以置信的技术成就,它使我们能够继续突破极限。 以如此小巧的外形和平易近人的价格提供高达 6TB 的容量,让学生、游戏玩家、专业摄像师等每个人都能更灵活地在一台便携式硬盘中创建和保存更多重要内容。

WD My Passport 便携式硬盘系列

6 TB WD My Passport Ultra 和 6 TB WD My Passport Ultra for Mac 的建议零售价均为 199.99 美元(IT之家备注:当前约 1444 元人民币)。

6 TB WD My Passport 和适用于 Mac 的 WD My Passport 零售价均为 179.99 美元(当前约 1300 元人民币)。带 USB-C 的 6 TB WD My Passport 零售价为 184.99 美元(当前约 1336 元人民币)。

所有产品现已在西部数据指定零售商、网络零售商和西部数据商店发售。

WD_BLACK 系列

6 TB WD_BLACK P10 游戏硬盘的建议零售价为 184.99 美元(当前约 1336 元人民币)。该硬盘现可在西部数据指定零售商、网络零售商和西部数据商店购买。

闪迪专业版 G-DRIVE ArmorATD 系列

6 TB 闪迪专业版 G-DRIVE ArmorATD 的建议零售价为 229.99 美元(当前约 1661 元人民币)。该硬盘将于本月底在指定的西部数据零售商、网络零售商和西部数据商店发售。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。