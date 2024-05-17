国产水墨风 Roguelite 游戏《墨境》“抢先体验”跳票至第三季度，明年推出正式版

IT之家 5 月 17 日消息，由 Leap Studio 开发的水墨风动作 Roguelite 游戏《墨境》昨日发布公告，宣称游戏“抢先体验”跳票至今年第三季度，明年第二季度推出正式版。

玩家目前可以在 Steam 平台下载 DEMO，体验版单局时间约为 30-40 分钟，剧情预计 8-10 周目结束，占总剧情量的 30%。

价格方面，本作在国区定价 55 元，IT之家附游戏页面地址如下：点此访问

《墨境》是一款水墨风动作 Roguelite 游戏。在猎杀狐妖的过程中，你意外发现自己的命运被所谓的 "天道" 掌控着，只有逃离这个世界，才有可能获得真正的自由。

黄粱一梦，猝然而醒：“我虽凡尘微末，也当以剑代笔，纵横天下，快意人生！”