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天马供货乐道 L60 汽车中控屏、后排娱乐屏及 HUD 抬头显示

2024/5/17 10:08:22 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 17 日消息，天马微电子官宣，乐道 L60 汽车配置的中控屏、后排娱乐屏，以及 HUD 抬头显示技术均采用了天马显示方案。

图源天马微单子公众号

据天马官方介绍，乐道 L60 汽车的 17.2 英寸 3K 视网膜级中控屏采用 LTPS 显示技术，达到 DCI-P3 色域标准，拥有 10bit 色深，支持 10.7 亿色显示，屏幕峰值亮度超过 12000nits，支持防反射、抗指纹、防眩光等功能。

图源天马微单子公众号

这块屏幕三等边均为 5.35mm，横纵比例 16:10，屏占比 91.5%，拥有高色域、宽视角、高 PPI 等显示特征。

8 英寸后排娱乐场景屏也采用 LTPS 显示技术，并集成 TED 内嵌式触控，拥有窄边框、高色域、宽视角等特征；乐道 L60 配置的抬头显示系统采用了天马 HUD 显示技术，拥有 13 英寸画面。

图源天马微单子公众号

乐道 L60 汽车发布于 2024 年 5 月 15 日，车身尺寸为 4828×1930×1616mm 、轴距 2950mm；该车每百公里能耗 12.1 度电，提供 555km、730km、1000+km 三种不同电池包；该车具备全域 900V 高压架构，配备了全自研 900V 碳化硅主电驱系统，预售价为 21.99 万元起。

乐道汽车官网演示图，人像图片已打码

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关键词：乐道L60天马屏

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