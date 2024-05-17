日本 FCNT 推出 arrows We2 Plus 手机，支持脉搏神经活动监测

IT之家 5 月 17 日消息，日本手机制造商 FCNT 发布了其成为联想旗下企业后的首批手机产品 arrows We2 系列，其中 arrows We2 Plus 在业界率先支持脉搏神经活动监测。

FCNT 表示，arrows We2 Plus 的这一创新功能基于机身背部的脉搏波传感器和由京都大学名誉教授 Toshio Moriya 开发的算法系统。

根据手指的脉搏信号，arrows We2 Plus 可实现对人体自主神经系统的监测，并给出相应的健康生活方式指引。

IT之家整理该系列手机参数如下：

面向中端市场的 arrows We2 Plus 采用高通第二代骁龙 7s 处理器，搭配 8GB 内存和 256GB 存储空间；

而入门级的 arrows We2 标准版则采用联发科天玑 7025 SoC，搭配 4GB 内存和 64GB 存储空间。

两个版本的 arrows We2 智能手机均支持虚拟内存扩展，分别可扩展 8GB 和 4GB；此外 arrows We2 系列手机均支持 1TB microSDXC 存储扩展。

两款 arrows We2 手机均采用侧面指纹识别设计，指纹键还支持 Exlider 强制缩放功能。

arrows We2 Plus 配备了一块 144Hz 刷新率的 6.6 英寸 FHD + 分辨率打孔 OLED 屏，支持防蓝光护眼；arrows We2 屏幕较小，为 6.1 英寸。

arrows We2 系列手机引入了同 Qnovo 合作开发的电池耐老化技术，FCNT 宣称其在 4 年使用后还能保持初始容量的 80%。Plus 版本电池容量 5000mAh，标准版本则为 4500mAh。

arrows We2 Plus 主摄采用 5010 万像素传感器搭配 F / 1.8 光圈，支持 OIS 光学防抖，副摄则是 800 万像素的超广角摄像头，自拍镜头为 1610 万像素 F / 2.45 光圈。

arrows We2 标准版主摄为 Plus 版同款参数但不支持 OIS，副摄为 190 万微距摄像头，自拍镜头 800 万像素。

FCNT 旗下 arrow 系列手机的一大特色就是坚固耐用，这一点也在 arrows We2 系列上得到了延续：两款手机通过了 1.5m 跌落测试，支持 IPX5 / IPX8 防水和 IP6X 防尘，可直接清洗和酒精消毒。

arrows We2 Plus 和 arrows We2 均预装安卓 14 操作系统，未来将获得 3 次操作系统更新和 4 年安全补丁。

这两款手机将于今年夏天在日本运营商 NTT DoCoMo 处发售。

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