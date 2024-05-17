惠普 2024 款星 Book Pro 13 笔记本上架开售：可选 R5 8640U / R7 8840U / R7 8840HS，5299 元起

IT之家 5 月 17 日消息，惠普今天在京东上架 2024 款星 Book Pro 13 笔记本电脑，系列笔记本可选锐龙 5 8640U、锐龙 7 8840U / 8840HS 三款处理器，目前已经现货开售，IT之家整理价格信息如下：

R5 8640U + 16GB RAM + 512GB 存储空间：5299 元

R7 8840U + 16GB RAM + 512GB 存储空间：5599 元

R7 8840HS + 16GB RAM + 512GB 存储空间：5799 元

R7 8840HS + 16GB RAM + 1TB 存储空间：5999 元

据介绍，这款笔记本至高搭载 8 核心 16 线程 AMD 锐龙 7 8840HS 处理器，配备 780M 显卡，搭载 16GB LPDDR5X 6400Mhz RAM 及 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD。

此外，这款笔记本配备 2560 x 1600 分辨率 60Hz 面板，亮度 400 尼特，采用 DC 调光，覆盖 100% sRGB 色域；内置 5MP 摄像头。

接口方面，这款笔记本配备 2 个“全功能”USB-C 接口、1 个 USB-A 10Gbps 接口、1 个 USB-A 5Gbps 接口、 1 个 HDMI 2.1 接口、1 个 3.5mm 音频接口。

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