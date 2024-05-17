再次提价，特斯拉 Model 3 高性能版美国涨价 1000 美元

IT之家 5 月 17 日消息，4 月 24 日特斯拉发布新款 Model 3 高性能版，发布时起售价为 52990 美元，发布仅三天后，特斯拉对其进行调价，价格上涨 1000 美元。特斯拉今日再次涨价，上涨 1000 美元至 54990 美元（IT之家备注：当前约 39.7 万元人民币），目前该款车型国内价格为 33.59 万元，相比发布时没有发生变化。

除此之外，后驱版与长续航版的选配项“浅色高级内饰”的价格由 1500 美元涨至 2000 美元，高性能版选配此项为免费（国内所有版本选配“浅色高级内饰”均需 8000 元）。

新款特斯拉 Model 3 Performance 搭载特斯拉全新第四代驱动单元，持续功率提升 22%，峰值功率提升 32%，峰值扭矩提升 16%，续航里程为 296 英里（约 476 公里）。电动机总功率 510 马力，总扭矩 740 牛・米。0-60 英里 / 小时（约 96 公里 / 小时）加速时间为 2.9 秒，最高车速为 262 公里 / 小时。在实现了动力提升的同时，新款车型的能耗还将进一步降低。

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