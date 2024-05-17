转发传谣属违法，一网民为博取关注多次转发谣言被行拘

IT之家 5 月 17 日消息，据公安部网安局消息，近日，北京警方查处一起网络谣言案件。一网民为博取关注，在热门视频平台多次转发“邯郸肥乡事件”的相关谣言被行政拘留。

网民王某某在热门短视频平台转发、点赞多条“邯郸肥乡事件”谣言视频，其中有编造三个嫌疑人诱骗受害者共同挖坑并用铁铲铲击面部等内容，引发网民围观及热议，造成不良社会影响。

经民警调查，该人转发的多条“邯郸肥乡事件”内容均为不实信息，王某某对自己传播散布谣言的行为供认不讳，称其想借社会热点事件博取眼球，引发网民关注。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条，王某某已被公安机关处以行政拘留 5 日的处罚。

IT之家附相关法律文件信息：

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条规定了对于散布谣言、谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的行为的处罚。具体处罚如下： 散布谣言、谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。 情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

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