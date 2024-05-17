“药丸”要完：消息称 3D 人脸识别 2027 年实现单孔 / 全屏下，苹果华为终见曙光

IT之家 5 月 17 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发帖称，3D 人脸识别方案的终极目标是屏下处理。供应链路线是 2026 年部分元件屏下，双挖孔尺寸缩小，2027 年完全小型化，实现单孔或者全屏下 3D 人脸识别。

IT之家查询获悉，苹果和华为还在坚持使用 3D 人脸方案。苹果在 2017 年发布的 iPhone X 机型首次使用 3D 人脸解锁 Face ID 技术；华为在 Mate 20 Pro 机型上首次使用 3D 结构光人脸识别技术，同时支持屏幕指纹。手机正面为此采用了刘海屏设计

分析两家手机在正面形象的设计发展经历可以发现，因为 3D 人脸功能导致的屏幕挖孔部分一直在收窄，功能性也在持续丰富：

苹果在 iPhone13 系列手机首次缩窄“刘海”，并在 iPhone 14 Pro 上使用了面积更小的“灵动岛”设计，带来了实时活动系列功能。

华为经过 Mate20、30、50 系列手机的“刘海”，Mate40 系列的左侧“药丸”，在 Mate60 系列手机上也选择了居中挖孔的设计，带来了隔空手势、通知智能隐藏等功能。

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