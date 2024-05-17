IGN 满分，废土科幻大片《疯狂的麦克斯：狂暴女神》内地定档 6 月 7 日上映

IT之家 5 月 17 日消息，废土科幻大片《疯狂的麦克斯》系列即将迎来新作，《疯狂的麦克斯：狂暴女神》宣布 6 月 7 日内地上映，并放出了定档预告。

该片由系列导演乔治・米勒回归执导，故事聚焦前作《疯狂的麦克斯 4：狂暴之路》女主弗瑞奥萨的前传故事。

安雅・泰勒-乔伊将饰演女主弗瑞奥萨，“锤哥”克里斯・海姆斯沃斯将饰演军阀狄门特斯，IT之家附剧情简介：

随着文明世界的崩解，年轻的弗瑞奥萨（安雅・泰勒-乔伊 Anya Taylor-Joy 饰）从原本的家园众母绿地被掠走，落入军阀狄门特斯（克里斯・海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 饰）领导的重机帮派手中。在穿过荒原时，他们来到不死老乔（拉黑・休姆 Lachy Hulme 饰）所掌管的城堡。在两位暴君争夺统治地位的同时，弗瑞奥萨必须在重重考验中存活下来，并运用各种手段找到回家的路。

该电影获得了 IMDb 8.2 分（满分 10 分），以及 IGN 10 分满分评价，国内口碑值得期待。

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