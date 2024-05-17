思科 2024 第三财季收入下降 13%，创 2009 年以来最大降幅

IT之家 5 月 17 日消息，思科集团近日发布了 2024 财年第三财季（截至 2024 年 4 月 27 日）财报，收入为 127.02 亿美元（IT之家备注：当前约 917.08 亿元人民币），同比下滑了 13%，是自 2009 年以来的最大降幅。

第三财季净利润从上一年的 32.1 亿美元（即每股 78 美分）下降 41% 至 18.9 亿美元（即每股 46 美分）。

思科第三财季产品类的销售额为 90.24 亿美元，与同期相比下降 19%。具体包括：

网络类产品的营收为 65.22 亿美元，与同期相比下降 27%；

安全类产品的营收为 13.04 亿美元，与同期相比增长 36%；

合作类产品的营收为 9.87 亿美元，与同期相比基本持平；

可观察性类产品的营收为 2.11 亿美元，与同期相比增长 27%。

服务销售额为 36.78 亿美元，与同期相比增长 6%。

从思科的官方新闻稿公布的消息来看，其预计第四财季收入将在 134 至 136 亿美元（当前约 967.48 至 981.92 亿元人民币）之间，全年收入预估在 536 至 538 亿美元（当前约 3869.92 至 3884.36 亿元人民币）之间。

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