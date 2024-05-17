马王堆汉墓考古 AI 修复，“东方睡美人”辛追重现

IT之家 5 月 17 日消息，据新华社报道，有“东方睡美人”之称的汉代辛追夫人今日（5 月 17 日）完成 3D 数字人形象生成，这是马王堆汉墓完成考古发掘 50 周年，在数字化领域的重大应用。

IT之家查询获悉，马王堆汉墓是西汉长沙国丞相、轪侯利苍一家三口的墓葬，是 20 世纪最重大的考古发现之一。此次 AI 修复的 3D 数字人辛追是长沙国丞相利苍的妻子，1972 年出土于长沙市东郊浏阳河旁的马王堆 1 号墓，其遗体是世界上已发现的保存时间最长的湿尸。

数字人“辛追夫人”呈坐姿，年龄大约 35 岁，服饰妆造根据出土文物 1:1 还原，体型体态、手部细节也依据史料记载和出土时情况进行了复原。

据介绍，专家团队通过已有的 X 光片、现场观察和模型测量计算出头骨结构形状及五官比例关系，结合现代技术，建构出头骨的数据模型，最后利用 AI 绘画、大模型等相关技术，建构出不同年龄的“辛追”虚拟数字人形象。

湖南博物院院长段晓明介绍，“辛追出土时外形完整，全身润泽，皮下软组织柔软有弹性，部分关节可活动，甚至眼睫毛尚存，手指、脚趾纹清晰可辨，推测其约 50 岁。”

此外，可交互版“辛追夫人”AI 智能体预计下半年推出，将支持文物讲解和实时对话功能。

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