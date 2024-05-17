国轩高科发布全固态技术“金石电池”：350Wh/kg能量密度、通过 200 度高温测试

IT之家 5 月 17 日消息，国轩高科在其第 13 届科技大会上发布金石电池，采用全固态技术，能量密度达 350Wh/kg，比主流三元锂电池提升 40% 以上。

凭借全固态技术，金石电池一次性通过了 200 度热箱测试，高于 130 度的国家标准，为电动汽车提供了更高的安全保障。

会上一同发布了 G 刻电池，采用 5C 超级快充技术，可实现充电 9.8 分钟补能 80%，充电一刻钟补能 90%，G 刻电池支持纯电、增程混动等全场景应用，涵盖磷酸铁锂、磷酸铁锰锂和三元体系。国轩高科工研总院副院长曹勇在发布会上表示，G 刻电池发布即量产。

IT之家注意到，国轩高科还发布了星晨电池，搭载该电芯的电池包可在 5 分钟内完成 350 公里续航充电，10 分钟内完成 600 公里续航充电。星晨电池使用国轩高科自研的第二代硅碳材料和极速电解液，支持 9 分钟从 10% 至 70% 电量快充。

星晨电池 Pack 独特的结构设计可在 3 秒内释放 70% 热量到 Pack 外，极端条件下保证最快速度冷却，做到热电分离，号称“永不起火”。同时，星晨电池还配备了无线 BMS 技术和多面强效冷却技术，提升电池的安全性和可靠性。

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