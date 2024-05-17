天猫推出 88VIP 购物月卡：可领 618 大额券，首月 8.8 元

IT 之家 5 月 17 日消息，天猫发言人宣布，天猫 618 推出 88VIP 购物月卡，首月开通 8.8 元，可以领取天猫在 618 活动期间发放的大额优惠券。

88VIP 购物月卡有如下特权：

可兑大促专属大额优惠券

无限次退货包运费

积分可兑换现金红包

每天 2 元天天红包

88VIP 专属客服

天猫官方暂未提及 88VIP 购物月卡是否有开通门槛，目前的 88VIP 年卡默认售价为 888 元，只有淘气值超过一千分的用户可以以 88 元的价格开通生活卡、购物卡，以 168 元的价格开通全能卡。

据 IT 之家此前报道，88VIP 会员权益分为生活卡、购物卡和全能卡三种套餐，各套餐权益如下：

88 元生活卡 ：即 2023.10.11 之前的 88VIP 权益版本，包含①购物折上 9.5 折；②联名会员，包含芒果 / 优酷年卡 2 选 1、网易云黑胶 VIP、饿了么吃货卡等；③每月 30 元退货运费券；

88 元购物卡 ：①购物折上 9.5 折；②天天红包；③退货运费包；④售后保障包；

168 元全能卡：①购物折上 9.5 折；②联名会员，包含芒果 / 优酷年卡 2 选 1、网易云黑胶 VIP、饿了么吃货卡等；③天天红包；④退货运费包；⑤售后保障包。

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