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山灵 MQA-CD 播放机“MCD 1.3”5 月 24 日开售：双 DAC，6880 元

2024/5/17 15:21:05 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 17 日消息，据“山灵音响”官方公众号，山灵今天官宣一款型号为“MCD 1.3”的 MQA-CD 多功能播放机，售 6880 元，将于 5 月 24 日开售

据介绍，这款播放机号称是此前“SCD1.3”的兄弟版本，拥有“几乎一致的配置”，只有 CD 读取系统更改为“SAA7824+HD870”，以适应 MQA-CD 的播放。

IT之家参考此前“SCD1.3”播放机，这款播放机内置 AK4191+AK4499EX 双 DAC，支持 USB / 光纤 / 同轴 / 蓝牙数字输入及 I²S / 同轴 / 光纤 数字输出，赠送 L8 高纯度无氧铜 I²S 线。

此外，这款播放机支持 I²S 接口自定义，配备蓝牙 5.0，支持蓝牙 + WiFi 推流（含 DLNA、苹果隔空投送），并允许手机远程连接控制。

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关键词：山灵播放机

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